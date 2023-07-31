Украинский военный феномен — Маляр об успехах контрнаступления ВСУ

Что касается потерь, то они у Украины значительно меньше, чем в России, заверили в Минобороны.

В Минобороны успехи контрнаступления ВСУ называют "украинским военным феноменом", поскольку наша армия наступает, не имея преимущества над россиянами. У противника больше всего.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр во время телемарафона в понедельник, 31 июля.

Она отметила, что на прошлой неделе Силы обороны имеют значительные успехи и продвинулись на всех направлениях.

"У нас есть успехи. И мы на этой неделе неплохо продвигались по всем направлениям. Здесь вопрос не в продвижении. Наши Вооруженные Силы сегодня совершают вещи, которые можно назвать военным чудом. Наши двигаются, и здесь вопросы не в километрах. То, что они идут. вперед и на Востоке, и на Юге – это украинский военный феномен", – считает Маляр.

Что касается потерь, то они у Украины значительно меньше, чем в России: на Бахмутском направлении погибает в 8 раз меньше, чем у противника. На Бердянском и Мариупольском – в 5,3 раза меньше.

Как сообщалось ранее, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что сейчас Украина находится на второй фазе наступления.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Зеленский на фронте! Бахмутское направление!

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