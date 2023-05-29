Украинский военный из ПЗРК уничтожил две атакующие Киев российские ракеты (фото)

У 20-летнего героя есть псевдоним "Покемон" и он умело работает "Иглой-1".

Украинский военный на псевдоним "Покемон" два раза сбил с переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла-1" ракеты российских оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

“Гвардеец бригады “Буревой” на псевдо “Покемон” вторично сбил летевшую на столицу российскую ракету. Этой ночью из того же оружия ПЗРК "Игла-1" 20-летний герой произвел свой очередной результативный выстрел”, — отметили в МВД Украины.

Напомним, что Кличко показал обломок пылающей ракеты в Оболонском районе.

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