Украинский военный получил ранение в результате обстрела боевиков на Донбассе

Украинский военный получил ранение в результате обстрела боевиков на Донбассе

Военному оказали домедицинскую помощь.

На Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 16 ноября ранили украинского военного. Всего в течение суток оккупанты девять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в сообщении штаба Операции объединенных сил.

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В частности, у Марьинки поддерживаемые Россией боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Причепиловки российские наемники совершили обстрел из стрелкового оружия.

В сторону Новотошковского боевики трижды открывали огонь, применяя артиллерию калибра 152 мм, гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Вблизи поселка Травневое боевики обстреляли украинские позиции по автоматическим станковым гранатометам. Недалеко от Новоалександровки пророссийские войска вели огонь из минометов калибра 120 мм. Также возле Новозвановки украинские военные попали под обстрел из артиллерии калибра 122 мм.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотника, предположительно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Украинскому защитнику оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

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