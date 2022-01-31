Украинский военный получил ранения из-за обстрела российских наемников на Донбассе

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности Трехсторонней контактной группы.

За прошедшие сутки, 30 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Об этом говорится в своде штаба ООС.

Отмечается, что в направлении Станицы Луганской противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, а вблизи Пищевика российские наемники совершили обстрел из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными. По состоянию на 7 часов утра текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", — отмечают в ведомстве.

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