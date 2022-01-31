Украинский военный получил ранения из-за обстрела российских наемников на Донбассе

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности Трехсторонней контактной группы.
За прошедшие сутки, 30 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
Об этом говорится в своде штаба ООС.
Отмечается, что в направлении Станицы Луганской противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, а вблизи Пищевика российские наемники совершили обстрел из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными. По состоянию на 7 часов утра текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", — отмечают в ведомстве.
Читайте также:
Нуланд о санкциях США против РФ в случае ее вторжения в Украину: "Будет нанесен сокрушительный удар"
"Стоп, Путин! Стоп, война!": в Берлине десятки человек вышли на протест против агрессии РФ по отношению к Украине
Канада отозвала второстепенных дипломатов из Украины из-за угрозы вторжения РФ