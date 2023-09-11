Украинский военный повел на окупантов танк-камикадзе: как это было

Военные 128 отдельной горно-штурмовой бригады (ОГШБр) применили в Запорожской области против россиян новую тактику – трофейный танк-камикадзе. Перед вражескими укреплениями танк взорвался на мини, но взрыв от детонации заложенного боекомплекта был таким, что больше тех позиций пехоту никто не тревожил.

Об этом сообщил пресс-офицер бригады Ярослав Галас в Facebook.

Самую опасную роль в операции исполнил механик-водитель. Обложенный взрывчаткой танк вместе с механиком выходил к врагу на расстояние выстрела, и если бы попали в него из гранатомета, никаких шансов выжить не было бы. Выполнить эту задачу взялся Василий Дудинец из Мукачево. Простой мужчина, гастарбайтер, много лет работал в Чехии. В феврале прошлого года у Василия родилась дочь, а в начале марта, на следующий день после крестин, он сам пошел в военкомат. После задания с танком за Василием крепко закрепился позывной Камикадзе.

Василий рассказал, что чувствует человек, ведущий нашпигованный взрывчаткой и снарядами танк к вражеским позициям, а за несколько сот метров до врага должен выскочить на ходу и взорвать танк дистанционным пультом.

"Конечно, я понимал, что могу не вернуться. Но если бы в танк попали и сдетонировала взрывчатка, это была бы мгновенная смерть. То есть все понятно – ты или жив, или мертв. Это не тот вариант, что оторвало руку и ногу и потом тебя жена или дети катают на инвалидной коляске и подносят воду.Для меня лучше вернуться невредимым или скорая смерть.Вот почему я сразу согласился, когда командиры рассказали о боевой задаче.Зачем все мы сюда пришли?Надо быстрее заканчивать войну, возвращаться домой и воспитывать своих детей", — говорит Василий Дудинец.

Напомним, на Купянском направлении дрон-камикадзе пограничников попал прямо в командный пункт оккупантов. Поврежден вражеский внедорожник и часть здания захватчиков.

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