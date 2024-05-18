Украинский военный рассказал, как началось наступление РФ на Харьковщине: "Это было где-то 4-го"

Пограничные пункты в "серой зоне", которые удалось занять оккупантам, к моменту наступления РФ, не находились под контролем ни одной из сторон.

Для украинских военных наступление российских захватчиков в Харьковской области началось с команды руководства Сил обороны.

Об этом рассказал заместитель командира 8-й роты 92-й бригады на позывной "Кот".

"Для нас, как всегда, началось с команды, которая прозвучала в определенный момент и ночью началось перемещение батальона бригады на свои зоны ответственности. Это было где-то 4-е (мая - ред.)... Уже разведка доложила, что есть определенное скопление противника... Противник действует сейчас немного иначе, чем в 22-м. Уже нет техники... колонны не идут, продвигается мелкими группами, от 5-10 человек. Все это мы контролируем. оттесняет, он зашел в "серые зоны"... там не было ни одного "живого" сооружения", — вспомнил он.

Военный объяснил, что ряд пограничных пунктов в этой "серой зоне", которые удалось занять оккупантам, к моменту наступления РФ, не находились под контролем ни одной из сторон.

Напомним, оппозиция РФ заговорила о "проигрыше" Запада в войне Путина и описала страшный сценарий для Украины.

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