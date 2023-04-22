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Украинский военный взорвал вражеский блиндаж самодельной взрывчаткой (видео)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
611
Время на прочтение
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Украинский военный взорвал вражеский блиндаж самодельной взрывчаткой (видео)

Фото: Associated Press

Военный дистанционно взорвал блиндаж российских захватчиков с помощью самодельного взрывного устройства.

Украинский военный приблизился к вражескому блиндажу со взрывным устройством, бросил его внутрь и дистанционно взорвал.

Соответствующее видео 22 апреля появилось в телеграмм-канале WarLife 18+.

"Украинский военный бросает СВУ (самодельное взрывное устройство — ред.) в блиндаж с российскими военными", — отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские Силы обороны сбили вертолет российских захватчиков Ми-24 и еще четыре вражеских беспилотника.

Кроме того, мы ранее информировали, что в течение суток Россия нанесла три ракетных, 24 авиационных удара и совершила около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Дата публикации
Просмотры
611
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