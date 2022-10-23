Украинский воин "приземлил" российский вертолет с помощью пулемета

Морпих вовремя заметил вертолет и сбил его.

Украинский морской пехотинец уничтожил российский ударный вертолет Ка-52 с помощью пулемета. Произошло это на Херсонском направлении.

Об этом сообщает 35-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

"На днях на Херсонском направлении матросу одного из подразделений одесской бригады морской пехоты удалось уничтожить из пулемета российский боевой вертолет К-52 "Аллигатор". Морпих вовремя отреагировал на появление вражеского вертолета и пулеметным огнем превратился в летательный аппарат", - говорится в сообщении.

Потери оккупационной армии в Украине

22 октября, около 12:00, Воздушные силы ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 в Херсонской области

7 октября ВСУ сбили очередной российский вертолет. Вражеский "Аллигатор" уничтожен на Южном направлении фронта.

Также 30 сентября в Бериславском районе Херсона силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбит российский вертолет Ка-52.

Всего с начала полномасштабной войны России против Украины было ликвидировано более 67 тыс. оккупантов, сбито 270 самолетов и 243 вертолета.

Читайте также: