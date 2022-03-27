Украинский замкомбата Сулим в Сети прославился своими юмористическими "перлами"

Хотя сам военный даже не знает, кто делает его популярным.

Заместитель командира батальона, который воюет на Броварском направлении, больше известен в соцсетях как Сулим. Простым народным языком в «Тиктоке» и «Ютубе» он дает людям надежду – причем сам эти видео никогда не снимает, его выкладывают в Сеть окружающие, которые не прекращают хохот с его перлов.

Об этом говорится в ТСН.

Легенда украисских соцсетей известна историей в первую очередь о полулитровой баночке. «Говорят прийти и забрать танкистов, а там из трех танкистов можно разве что на поллитровую баночку собрать», — рассказывает на видео Сулим.

«Я даже не знаю, кто в «Тикток» забросил это видео, но, пожалуй, дочь», — говорит замкомбата.

«Вообще я больше 20 лет в армии, две ротации в Ираке, 1 ротация в Косово, тогда давали людям участника боевых действий, говорили, что это война, а сейчас посмотрю на войну и скажу, что это была прогулка. И Ираке было легко воевать морально, потому что не твоя земля, а тут ты понимаешь, что каждый дом это твое, в каждый дом, в который попала ракета, снаряд, в каждый дом, из которого русские оккупанты выгоняют мирных жителей за него болит, за у него очень болит», — рассказывает Сулим.

«Так шкварят их, аж гайки воняют», — еще одно из выражений командира, распространяющегося по Сети.

«Это не мое выражение, это плагиат был – есть у нас в подразделении мальчик служит маленький-маленький за сорок годов, это его выражение «шкварит аж гайки воняют» и так зашло, оно сработало, работает», — дополняет Сулим.

Сулим – заместитель командира батальона развлекает подписчиков в соцсетях

«Есть люди, которые морально приходят в упадок духов, я за 8 лет стреляющих привык это нехорошо, но я привык. Говорят, мы показываем твое видео и люди говорят, и правда. А почему это я раскис? Женщины, бабушки успокаивали, видео мое показывали, а она говорит, что это я? Заднюю даю. Как говорит один наш замкомбата: «Взбодрился, ощетинился, похлопал себя по щекам и вперед» — так и мы», — рассказывает свою историю замкомбата.

«Как говорила моя бабушка, пусть надо мной лучше смеются, чем плачут», – добавляет боец.

«На конкурсе Украина глазами москалей победил мальчик, выложивший слово Украина глазами москалей, я хохотал», — рассказывает командир, что может заставить его смеяться в военное время.

«Сына планирую делать после войны, просто не знаю, сколько война будет, как долго», – говорит о планах Сулим.

«Люди, я вас люблю, вы лучшие в мире, мы все равно эту москальскую сволочь перебьем», – говорит боец.

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