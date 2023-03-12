Украинский защитник рассказал, как из Бахмута ехал танком через поле, чтобы успеть на собственную свадьбу (фото)

Защитник Украины Богдан, который сейчас воюет на Бахмутском направлении, вырвался из передовой, чтобы сыграть свадьбу в родных Черкассах. Чтобы успеть на церемонию, сослуживцы привезли украинского военного на танке.

Об этом сообщает "Суспільне".

Свадьба состоялась 11 марта. Торжество организовывали почти в последний момент, поскольку невеста до последнего не знала, удастся ли ее любимому приехать с фронта.

Невеста Инна говорит, что на подготовку ушло около недели и, признается, очень переживала перед свадьбой, а вот ее жених наоборот был спокоен.

Богдан объясняет, что по дороге из Бахмута в Черкассы пережил сильные эмоции, а теперь, женившись на любимой, он очень счастлив. Воин говорит, что из-за плохой погоды машиной проехать было невозможно, поэтому его везли танком через поле.

Украинский защитник приехал с передовой на свадьбу / Фото: Суспільне

"Приехал из Бахмута. Не был уверен, что выйдет приехать, потому что там очень сложная ситуация. Была проблема уехать потому, что там осталась одна дорога. Из-за дождей другие размокли – грязи. Машиной не проедешь. Товарищ хотел вывезти меня на легковом автомобиле – мы застряли. И так получилось, что друзья мои из 93-й бригады вывезли меня танком через поле. Потом подобрали другие военные друзья. Ехал почти два дня. Там все переправы разбиты. Дороги тоже", – объяснил воин.

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Пока молодожены не строят глобальных планов на будущее — в ближайшие дни супруги в узком кругу родственников и друзей будут праздновать свадьбу. Через 10 дней воин должен возвратиться на передовую.

"Сокращенный медовый месяц, демоверсия", – добавила Инна.

Напомним, министерство юстиции Украины упростило заключение брака во время военного положения. Теперь это можно сделать за один день и дистанционно через Zoom.

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