Украинский журналист показал свою школу, которую уничтожили россияне на Черниговщине: жуткие кадры

Уничтоженная школа в Черниговской области

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Украинский журналист показал свою школу, которую уничтожили россияне в Гремячей Черниговской области. Убили солдаты армии РФ и его одноклассника.

Об этом написал Игорь Левенюк.

Медийщик не смог сдержать эмоций, описывая трагедию родной деревни.

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«Я до сих пор не могу прийти в себя... Моя школа в селе Гремяч. О**и ее уничтожили. А еще в этот день капи убили и моего одноклассника Сашка Зайцева в Гремяче. Сидели вместе за одной партой. Эта школа пережила вторую мировую и немцев с мадьярами. Они ее не трогали. А баба Анна мне говорила, что немцы и людей в Гремяче не убивали просто так. Воевали с партизанами, которые часто свирепствовали больше немцев. Гремячь пережил и Северную войну московитов со шведами. Село было как раз в эпицентре драматических событий. А теперь мое родное село истекает кровью и умирает от любых ударов. Мос****та убивает людей там ради развлечения. Это ведь не немцы, с немцами Гремяч жил. Это москали, с которыми гремячане так долго братались», — сказал журналист.

За все, что россияне поступили с мирными украинцами и свободными городами, будет возмездие.

Напомним, в ночь на 25 мая российские войска совершили очередную атаку на Черниговскую область , применив как беспилотники, так и ракеты. Под огнем оказались 14 населенных пунктов в пределах восьми территориальных общин. Поражения получили окрестности Чернигова, а также территории Черниговского, Нежинского и Корюковского районов.

В результате попадания занялись складские помещения, нежилые здания и ангар с углем. К счастью, обошлось без пострадавших.

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Местные власти призывают граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.