Украинский журналист послал пророссийских спикеров по курсу военного корабля в прямом эфире итальянского телевидения

Украинцу аплодировала вся студия.
Украинский журналист и советник главы Львовской области Любомир Ференс послал пророссийских спикеров по курсу российского военного корабля в прямом эфире итальянского политического шоу.
Соответствующее видео было выложено в соцсети 11 марта.
На опубликованной записи видно, что украинский журналист выступал в телеэфире на итальянском языке через видеосвязь. Наряду с его изображением на экран вывели изображение присутствующей в зале некой Даши Деревянкиной.
Во время своих высказываний на итальянском языке Ференс сделал вставку на русском языке: "Русский корабль, иди нах*й! Вооруженные Силы Украины "насыпают", как боженьки".
После этих слов украинца зал начал громко аплодировать и выкрикивать. А ведущий эфира попросил украинца разговаривать на итальянском.
Украинский журналист и советник главы Львовской ОГА Lyubomyr Ferens послал пророссийских спикеров и российский корабль нах.й в прямом эфире итальянского политического шоу. Зал зааплодировал. #войнаОпубликовано Natali Sokolenko Пятница, 11 марта 2022 г.
Напомним, "Укрпочта" показала новую марку "Русский военный корабль, иди на*уй!"
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