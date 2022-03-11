Украинский журналист послал пророссийских спикеров по курсу военного корабля в прямом эфире итальянского телевидения

Украинский журналист послал пророссийских спикеров по курсу военного корабля в прямом эфире итальянского телевидения

Украинцу аплодировала вся студия.

Украинский журналист и советник главы Львовской области Любомир Ференс послал пророссийских спикеров по курсу российского военного корабля в прямом эфире итальянского политического шоу.

Соответствующее видео было выложено в соцсети 11 марта.

На опубликованной записи видно, что украинский журналист выступал в телеэфире на итальянском языке через видеосвязь. Наряду с его изображением на экран вывели изображение присутствующей в зале некой Даши Деревянкиной.

Во время своих высказываний на итальянском языке Ференс сделал вставку на русском языке: "Русский корабль, иди нах*й! Вооруженные Силы Украины "насыпают", как боженьки".

После этих слов украинца зал начал громко аплодировать и выкрикивать. А ведущий эфира попросил украинца разговаривать на итальянском.

Украинский журналист и советник главы Львовской ОГА Lyubomyr Ferens послал пророссийских спикеров и российский корабль нах.й в прямом эфире итальянского политического шоу. Зал зааплодировал. #война Опубликовано Natali Sokolenko Пятница, 11 марта 2022 г.

Напомним, "Укрпочта" показала новую марку "Русский военный корабль, иди на*уй!"

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