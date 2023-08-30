Украинский журналист рассказал, куда мог бежать гауляйтер Херсона Сальдо

По предположениям журналиста, предатели сбежали в Крыму после частых "прилетов" по их местам дислокации.

Предатель и коллаборант, так называемый "губернатор" оккупированной части Херсонской области , Владимир Сальдо сейчас живет в оккупированном Крыму.

Такое мнение высказал в эфире Эспрессо журналист из Херсона Сергей Никитенко, ссылаясь на слова местных жителей оккупированных территорий.

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По его предположениям, после частых "прилетов" по местам дислокации предатели перебрались в Крым, опасаясь за свои жизни.

"Я так понимаю, что они ездят вахтовым методом после того, как начали попадать ракеты в пансионаты, где они ночевали. Они там больше не живут. Колаборантов калибром поменьше оставляют в Геническе, Скадовске – их не жалко и они имитируют, что они власть", – сказал журналист.

Напомним, 29 августа ВСУ подняли флаг на левобережной Херсонской области.

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