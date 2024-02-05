Украинский журналист заявил о прорыве окупантов в Авдеевку: в МВА отреагировали

Оккупанты зашли в дачный массив, который есть возле Авдеевки, рассказали в МВА.
В городской военной администрации не подтверждают, что оккупанты прорвались к Авдеевке. Там сообщили, что оккупанты вошли в несколько домов дачного массива вблизи города.
Об этом в эфире Общественного радио сказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.
"О продвижениях в городе и уличных боях в Авдеевке я информацию не подтверждаю. То, что они зашли в дачный массив, который возле города — да. Но это не городская застройка, это не улицы города", — заявил он.
Напомним, утром 5 февраля украинский журналист Андрей Цаплиенко, посылая на военных, сообщил, что российские военные якобы воспользовался облачной погодой, невозможностью качественной аэроразведки и зашли в Авдеевку. Он писал, что вражеские штурмовики прорвались к застройке со стороны так называемого Авдеевского карьера.
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