Украинский журналист заявил о прорыве окупантов в Авдеевку: в МВА отреагировали

Оккупанты зашли в дачный массив, который есть возле Авдеевки, рассказали в МВА.

В городской военной администрации не подтверждают, что оккупанты прорвались к Авдеевке. Там сообщили, что оккупанты вошли в несколько домов дачного массива вблизи города.

Об этом в эфире Общественного радио сказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

"О продвижениях в городе и уличных боях в Авдеевке я информацию не подтверждаю. То, что они зашли в дачный массив, который возле города — да. Но это не городская застройка, это не улицы города", — заявил он.

Напомним, утром 5 февраля украинский журналист Андрей Цаплиенко, посылая на военных, сообщил, что российские военные якобы воспользовался облачной погодой, невозможностью качественной аэроразведки и зашли в Авдеевку. Он писал, что вражеские штурмовики прорвались к застройке со стороны так называемого Авдеевского карьера.

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