Украинское дальнобойное оружие: что о нем известно и насколько оно мощное

В Украине есть беспилотники с дальностью поражения до 1000 км.

Поражение с дальностью 700 км сможет наносить модификация ракеты Нептун или даже новая ракета на этой базе, или Гром-2 с увеличенной дальнобойностью.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

“700 км – так работают наши беспилотники. У нас есть беспилотники, которые ходят и на 1000 км. Старые советские Ту-141 и те беспилотники, которые работают по Москве и с определенной дальностью – 500-700 км типа "Бобер". Есть несколько таких модификаций и типов беспилотников самолетного типа. Это 700-километровые. Ракеты у нас пока не работали на дальность 700 км. Ракеты двух типов могут работать на такую дальность», – говорит эксперт.

«Среди них баллистические ракеты типа «Гром». У нас был проект "Сапсан", мы сделали "Гром" и продали его саудитам, хотя себе оставляли некоторые компоненты "Гром-2" дальностью 500 км. Для баллистики еще 200 км – не столь большая проблема. То есть увеличение мощности двигателя – и 700 км пройдет баллистическая и крылатая ракета”, – продолжил он.

“У нас база для крылатой ракеты – старая советская Ха-135 с дальностью 150 км. На ее базе была сделана ракета "Нептун", потопившая крейсер "Москва". Но у нее дальность 300 км. Технически можно увеличить ракету Нептун, добавив топливных баков, уменьшив боезапас для сохранения центровки ракеты до 700 км. Но не больше, потому что она больше не полетит», — заметил Роман Свитан.

Он считает, что либо модификация ракеты "Нептун" (может быть даже новая ракета на этой базе), либо "Гром-2" с увеличенной дальнобойностью может быть 700-километровым проектом.

Беспилотник максимум несет до 70-100 кг боеприпасов, а ракета может бросать до 250-500 кг. 500-килограммовых взрывов на дальности 700 км отмечено пока не было”, — резюмировал эксперт.

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Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, как и когда Украина начала работу над дальнобойным оружием, нанесшим удар по территории РФ: “Могу сказать, что производство идет. Президент подчеркнул, что потрясенная цель находилась на расстоянии 700 км. Но это не крайнее ограничение этого изделия”.

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