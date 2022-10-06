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Украинское движение сопротивления может помочь ВСУ в освобождении Херсона — Жданов

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Украинское движение сопротивления может помочь ВСУ в освобождении Херсона — Жданов

Фото: Getty Images

Движение сопротивления "Желтая лента" может помочь ВСУ в освобождении Херсона.

Освободить Херсон может помочь украинское движение сопротивления, которое находится на временно оккупированной россиянами территории.

Об этом в интервью изданию "Униан" сообщил военный эксперт Олег Жданов.

Так, сопротивление, которое находится в Херсоне и потенциально может иметь оружие, вероятно поможет ВСУ освобождать территорию от оккупантов.

"Движение сопротивления "Желтая лента" очень активно и в борьбе с коллаборантами, и в борьбе с оккупантами. Я скажу так, что если вспомнить события по Херсону, то мы очень эффективно наносили огневые удары по скоплению живой силы и техники противника. В этом плане они работали, молодцы. Я не знаю, какие у них там силы, хватило ли у них сил поднять какое-то восстание или оказать сопротивление, но то, что они сейчас будут активно заниматься диверсионной деятельностью, я даже не сомневаюсь”, — подчеркнул Олег Жданов.

Он также добавил, что движение сопротивления будет максимально помогать вооруженным силам разбалансировать и систему военного управления, связи и логистики.

Напомним, что Жданов предполагает, что удары по скоплению оккупантов в Крыму будут после того, как ВСУ освободят Херсонщину.

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