Украинское контрнаступление будет продолжаться в последующие месяцы — Блинкен

ВСУ освободили от оккупантов уже около 50% территорий.

В Госдепе США заявили, что Украина вернула уже около 50% территорий, захваченных РФ во время полномасштабного вторжения.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, США считают, что контрнаступление украинских военных только на начальном этапе. И увольнение территорий Украины не остановится в последующие месяцы.

"Уже возвращено около 50% того, что было изначально захвачено. Сейчас относительно ранние дни контрнаступления. Это не будет терять силу в течение следующей недели или двух. Мы рассматриваем, я думаю, несколько месяцев", — подчеркнул Энтони Блинкен.

Напомним, что в Британии отреагировали на зачистки в армии РФ.

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