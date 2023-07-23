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Украинское контрнаступление будет продолжаться в последующие месяцы — Блинкен

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Украинское контрнаступление будет продолжаться в последующие месяцы — Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен / Фото: Associated Press

ВСУ освободили от оккупантов уже около 50% территорий.

В Госдепе США заявили, что Украина вернула уже около 50% территорий, захваченных РФ во время полномасштабного вторжения.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, США считают, что контрнаступление украинских военных только на начальном этапе. И увольнение территорий Украины не остановится в последующие месяцы.

"Уже возвращено около 50% того, что было изначально захвачено. Сейчас относительно ранние дни контрнаступления. Это не будет терять силу в течение следующей недели или двух. Мы рассматриваем, я думаю, несколько месяцев", — подчеркнул Энтони Блинкен.

Напомним, что в Британии отреагировали на зачистки в армии РФ.

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Дата публикации
Просмотры
6205
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