Украинское контрнаступление на юге: британская разведка заявила об истощении двух армий России

На юге Украины две российские армии борются с истощением в передовых полках: им не хватает артиллерийских боеприпасов, резервов и есть проблемы с обеспечением флангов.

Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании.

По информации британской разведки, атаки украинских военнослужащих к югу от Орехова были сосредоточены на 58-й общевойсковой российской армии. Скорее всего, эта вражеская армия истощена, ведь ее передовые части участвуют в напряженных боях уже более восьми недель.

Далее на восток, к югу от Великой Новоселки находящиеся в обороне российские оккупанты оттягиваются из Восточного и Южного военных округов РФ. Это может создавать проблемы координации.

В то же время подразделения 5-й общевойсковой армии РФ, вероятно, испытывают особое давление. Не исключено, что тамошние бойцы убеждены – для них давно пора провести ротацию с линии фронта.

"На юге общими проблемами для российских командиров, скорее всего, будет нехватка артиллерийских боеприпасов, нехватка резервов и проблемы с обеспечением флангов частей в обороне", – говорится в отчете британского Минобороны.

Ситуация на южном фронте

По словам военно-политического аналитика Дмитрия Снегирева, на Ореховском направлении ВСУ фланговым охватом вышли фактически в тыл группировки врага, окружив село Роботино. Речь идет о продвижении вглубь российской обороны и выходе на так называемую "линию Суровикина" в районе Вербового. Задача этой глубоко эшелонированной линии — прикрыть территорию Крыма и побережья Азовского моря.

В то же время экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж оценил как удачное продвижение контрнаступления Сил обороны на юге. Они там переходят от разминирования полей ко второй линии обороны врага, что позволит заставить оккупантов бежать в Крым или Мариуполь.

В сводке Генштаба ВСУ 1 августа указано, что украинские войска продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях и закрепляются на достигнутых рубежах. На Запорожском – враг пытается не допустить дальнейшего продвижения ВСУ.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Маляр: секреты продвижений ВСУ, несмотря на преимущества врага и военную науку!"

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