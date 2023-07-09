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Украинское контрнаступление на юге: эксперт-разведчик ISW сообщил, смогут ли россияне устоять

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
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Украинское контрнаступление на юге: эксперт-разведчик ISW сообщил, смогут ли россияне устоять

Украинское контрнаступление на юге — подробности / Фото: Associated Press

В Институте изучения войны прокомментировали расстановку сил на фронтах.

Украинское контрнаступление на юге пока не привело к значительным изменениям на карте. Но командование ВСУ еще не привлекло большую часть своих сил. Поэтому у Украины есть силы, которые ей удалось сохранить. А вот единственный резерв здесь у россиян это 29-я общевойсковая армия, являющаяся самой слабой армией Восточного военного округа России, в ней осталась только одна бригада.

Об этом заявил руководитель группы геопространственной разведки ISW (Институт изучения войны) Джордж Баррос.

" Мы очень сильно сомневаемся, что в случае прорыва украинцев россияне без резервов смогут успешно отойти с первой линии обороны на подготовленные вторую и третью линии обороны", — отметил эксперт.

Он также заявил, что россияне в течение зимы и весны попытались провести наступление в Луганской и Харьковской областях, однако эти попытки не принесли никаких значительных результатов, хотя в эти наступательные операции были привлечены части по меньшей мере шести российских дивизий.

"Украинское контрнаступление на юге также не привело к значительным изменениям на карте. Но я сохраняю осторожный оптимизм", — отметил Джордж Баррос.

Добавим, западные эксперты во время комментирования контрнаступления ВСУ заявляли о том, что украинская армия уступает в вооружении и численности, более того, враг успел глубоко окопаться. В ходе контрнаступления украинским военным мешают заминированные территории и мощные укрепления россиян.

В то же время украинский   контрнаступление на юге страны продолжается, наши войска   продолжают контрбатарейную борьбу.

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Дата публикации
Просмотры
2716
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