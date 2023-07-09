Украинское контрнаступление на юге: эксперт-разведчик ISW сообщил, смогут ли россияне устоять

В Институте изучения войны прокомментировали расстановку сил на фронтах.
Украинское контрнаступление на юге пока не привело к значительным изменениям на карте. Но командование ВСУ еще не привлекло большую часть своих сил. Поэтому у Украины есть силы, которые ей удалось сохранить. А вот единственный резерв здесь у россиян это 29-я общевойсковая армия, являющаяся самой слабой армией Восточного военного округа России, в ней осталась только одна бригада.
Об этом заявил руководитель группы геопространственной разведки ISW (Институт изучения войны) Джордж Баррос.
" Мы очень сильно сомневаемся, что в случае прорыва украинцев россияне без резервов смогут успешно отойти с первой линии обороны на подготовленные вторую и третью линии обороны", — отметил эксперт.
Он также заявил, что россияне в течение зимы и весны попытались провести наступление в Луганской и Харьковской областях, однако эти попытки не принесли никаких значительных результатов, хотя в эти наступательные операции были привлечены части по меньшей мере шести российских дивизий.
"Украинское контрнаступление на юге также не привело к значительным изменениям на карте. Но я сохраняю осторожный оптимизм", — отметил Джордж Баррос.
Добавим, западные эксперты во время комментирования контрнаступления ВСУ заявляли о том, что украинская армия уступает в вооружении и численности, более того, враг успел глубоко окопаться. В ходе контрнаступления украинским военным мешают заминированные территории и мощные укрепления россиян.
В то же время украинский контрнаступление на юге страны продолжается, наши войска продолжают контрбатарейную борьбу.
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