Украинское контрнаступление на юге: эксперт-разведчик ISW сообщил, смогут ли россияне устоять

Украинское контрнаступление на юге пока не привело к значительным изменениям на карте. Но командование ВСУ еще не привлекло большую часть своих сил. Поэтому у Украины есть силы, которые ей удалось сохранить. А вот единственный резерв здесь у россиян это 29-я общевойсковая армия, являющаяся самой слабой армией Восточного военного округа России, в ней осталась только одна бригада.

Об этом заявил руководитель группы геопространственной разведки ISW (Институт изучения войны) Джордж Баррос.

" Мы очень сильно сомневаемся, что в случае прорыва украинцев россияне без резервов смогут успешно отойти с первой линии обороны на подготовленные вторую и третью линии обороны", — отметил эксперт.

Он также заявил, что россияне в течение зимы и весны попытались провести наступление в Луганской и Харьковской областях, однако эти попытки не принесли никаких значительных результатов, хотя в эти наступательные операции были привлечены части по меньшей мере шести российских дивизий.

"Украинское контрнаступление на юге также не привело к значительным изменениям на карте. Но я сохраняю осторожный оптимизм", — отметил Джордж Баррос.

Добавим, западные эксперты во время комментирования контрнаступления ВСУ заявляли о том, что украинская армия уступает в вооружении и численности, более того, враг успел глубоко окопаться. В ходе контрнаступления украинским военным мешают заминированные территории и мощные укрепления россиян.

В то же время украинский контрнаступление на юге страны продолжается, наши войска продолжают контрбатарейную борьбу.

Читайте также: