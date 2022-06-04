Украинское ноу-хау в войне – мощная киберармия: "воины" из 20 стран останавливают даже доставки вооружения врага

Сегодня существует много разных ІТ-инструментов, помогающих противостоять врагу в цифровом мире.

Впервые в истории против врага работает многотысячный отряд так называемых «белых хакеров», которые кладут сайты главных российских структур, подключаются к внутренним камерам Кремля и наносят реальный ущерб спонсорам агрессии, говорится в ТСН.

«Запускаем команду и собственно все, атакуем сайт», – говорит 25-летний программист Александр, который в ІТ уже 7 лет, а с начала войны – настоящий кибервоин.

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«У каждого свои возможности, кто-то шьет наколенники, кто-то собирает еду на фронт, кто-то воюет, а кто-то занимается киберфронтом, это сейчас такой же фронт, в ХХІ веке – это такая же территория, за которую надо бороться, и больше пользы могу принести здесь, чем будучи с оружием в руках», — уверен он.

Парень говорит, он хоть и ІТшник, однако опыта именно в кибератаках не имел, сначала разбирался, но вскоре уже создал авторский инструмент. С его помощью атаковать вражеские ресурсы могут даже школьники.

«Это более чем обертка на уже существующее приложение, однако оно было достаточно сложное и обычные пользователи не могли в нем разобраться, я решил создать улучшенную версию, более понятный, и общее количество загрузок уже более 120 тысяч», — рассказывает Саша.

Сегодня существует много разных ІТ-инструментов, помогающих противостоять врагу в цифровом мире. Украинское ІТ-коммьюнити преимущественно присоединяется к так называемым DDOS-атакам. Это когда большое количество пользователей одновременно заходит на вражеский сайт, он не выдерживает нашествия и "ложится". Что атаковать – кибервойско выбирает придирчиво.

«Даже, если враг забрасывает бомбами наши роддома, или детские сады, ни один хакер в мире в нормальном смысле не будет взламывать роддом в России или больницу, потому что мы нравственны люди, у нас нет фашистских желаний таких сделать зло другой стране, гражданских людей. Наша цель в первую очередь – остановить военные операции, происходящие на территории нашего государства. Поэтому все, что связано с войсками России, и исследования, и вещи, которые могут останавливать их доставки вооружения», — говорит эксперт по кибербезопасности Егор Аушев.

В украинский киберфронт присоединяются хакеры со всего мира. «Даже, если президенты некоторых стран не готовы воевать против России, против их угроз, то живущие в разных странах люди готовы приобщаться и собственно этим они и занимаются. Мы пытались посчитать, на сегодняшний день это около 20 стран участников, участвующих в этом киберпротивостоянии. Например, белорусские киберпартизаны остановили железную дорогу, сообщения, поезда не могли перемещаться к границам с Украиной, это было очень своевременно», — добавляет Егор.

Очевидно, атаки кибервойска россиянам очень донимаут. Не зря же в России закрывают соцсети, но вообще решили изолировать свой Интернет, от глобального — по примеру Китая. Тем временем украинские киберотряды пополняются ежедневно – воюют по клавиатуре без ограничений – и пенсионеры, и подростки. «Я учусь на 5 курсе стоматологического факультета, я счел, что в армию на фронт меня не возьмут, в терроборону я тоже не очень, я много расспрашивал, как можно помочь и мне небезразличные люди рассказали, что нужно установить и что куда надо написать», – рассказывает студент-стоматолог Никита.

В то же время, большая часть украинских ІТ-компаний выполняет еще одну важную миссию – обеспечивает стабильную валютную выручку, потому что продолжает работать. «Для ІТ-бизнеса очень важна инфраструктура, надежная связь, оборудование, работать из подвала или приспособленного помещения очень сложно и неэффективно. Это может негативно отразиться на том, какой сервис мы представляем. А мы стараемся делать все, чтобы наши заказчики продолжали работать с нами, чтобы мы могли генерировать валютную выручку для страны и платить налоги», — говорит вице-президент по стратегии и технологиям в Globallogic Андрей Яворский.

Эксперты говорят, что в этом году даже в условиях войны ІТ-сектор даст бюджету до 20 млрд гривен. В отрасли 300 тысяч специалистов и Министерство цифровой трансформации уже обратилось в госструктуры с рекомендацией освободить их от призыва, потому что виртуальная армия не менее важна, как она есть.

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