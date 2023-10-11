Украинское оружие в руках ХАМАСа: россияне "склепали" новый безумный фейк

Вражеские Телеграмм-каналы распространяют видеоролик, на котором боевики ХАМАСа показывают, как прорвали заграждение на границе с Израилем вроде бы с помощью прибывшего из Украины американского оружия.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

На самом деле это фейк. На кадрах видно название на ящиках — "Bangalor" и на трубках со взрывчаткой желтой краской на английском написано Torped "Bangalor". Однако заряд взрывчатого вещества в трубе для преодоления помех всегда назывался Torpedo Bangalore (Бангалорская торпеда).

Фото: Центр противодействия дезинформации

Также нет никаких доказательств на других образцах вооружения, где torpedo писалось бы torped. Кроме того, на трубах со взрывчаткой также присутствует дата изготовления, тогда как на настоящих Torpedo Bangalore пишется только номер партии, в которой может быть зашифрована и дата изготовления.

Этот фейк является продолжением дезинформационной кампании врага об Украинском оружии в руках ХАМАСа. Цель этой кампании – дискредитация Украины и уменьшение военной помощи со стороны западных союзников.

Ранее мы писали, что Россия использует нападение террористов ХАМАС на Израиль для масштабной провокации против Украины. Так, российское ГРУ передало ХАМАСу захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, изготовленное в США и государствах Евросоюза.

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