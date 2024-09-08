Украинский батальон открыл набор рекрутов в Курской области

Батальон "Нахтигаль", созданный летом 2023 года, начал набор новых рекрутов. В настоящее время бойцы этого подразделения участвуют в освобождении Курской области РФ от путинского режима.

Об этом говорится в Telegram-канале "Крылья Нахтигаля".

В течение года более 200 бойцов подразделения успешно выполняют боевые задания на Херсонском, Донецком и Курском фронтах. За это время "Крылья Нахтигаля" нанесли противнику ущерб более чем на 47 миллионов долларов и приняли участие в мероприятиях, ущерб от которых превышает 590 миллионов долларов, при этом не понеся никаких боевых потерь.

Подразделение объявило набор на службу по нескольким направлениям:

пилот, оператор или штурман беспилотных систем;

боевой медик;

водитель боевого расчета или водитель снабжения;

делопроизводитель (работа с документами);

дешифровщик;

инженер (работа с боекомплектом);

техник ремонтного взвода беспилотных систем;

автомастер;

бухгалтер.

Военные заявили, что присоединиться к подразделению "Нахтигаль" может любой, кто имеет высокую мотивацию защищать. Они также обещают полное сопровождение, начиная с первого собеседования и до момента прибытия в воинскую часть.

Напомним, Институт изучения войны сообщил, что российские войска испытывают новую технологию "скользящих препятствий" на Запорожском направлении в Украине. Эта технология предназначена для того чтобы нарушить связь между украинскими беспилотниками и их операторами.

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