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Украинский батальон открыл набор рекрутов в Курской области

Украинский батальон открыл набор рекрутов в Курской области

Военный/Крылья Нахтигаля

Присоединиться к подразделению "Нахтигаль" может любой желающий.

Батальон "Нахтигаль", созданный летом 2023 года, начал набор новых рекрутов. В настоящее время бойцы этого подразделения участвуют в освобождении Курской области РФ от путинского режима.

Об этом говорится в Telegram-канале "Крылья Нахтигаля".

В течение года более 200 бойцов подразделения успешно выполняют боевые задания на Херсонском, Донецком и Курском фронтах. За это время "Крылья Нахтигаля" нанесли противнику ущерб более чем на 47 миллионов долларов и приняли участие в мероприятиях, ущерб от которых превышает 590 миллионов долларов, при этом не понеся никаких боевых потерь.

Подразделение объявило набор на службу по нескольким направлениям:

  • пилот, оператор или штурман беспилотных систем;
  • боевой медик;
  • водитель боевого расчета или водитель снабжения;
  • делопроизводитель (работа с документами);
  • дешифровщик;
  • инженер (работа с боекомплектом);
  • техник ремонтного взвода беспилотных систем;
  • автомастер;
  • бухгалтер.

Военные заявили, что присоединиться к подразделению "Нахтигаль" может любой, кто имеет высокую мотивацию защищать. Они также обещают полное сопровождение, начиная с первого собеседования и до момента прибытия в воинскую часть.

Напомним, Институт изучения войны сообщил, что российские войска испытывают новую технологию "скользящих препятствий" на Запорожском направлении в Украине. Эта технология предназначена для того чтобы нарушить связь между украинскими беспилотниками и их операторами.

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