Украина не видит пути к мирным переговорам с Путиным после ордера на арест за военные преступления.

Киев рассматривает похищение детей диктатором Путиным как часть геноцида, направленного на уничтожение Украины. В то же время, украинское правительство предполагает возможность переговоров с Россией, но не с Путиным.

Об этом изданию Politico заявили глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и секретарь СНБО Алексей Данилов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что сейчас переговоры с Путиным даже сложно представить после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест главы Кремля.

Ранее советник главы Офиса президента Украины и представитель украинской переговорной группы в Стамбуле Михаил Подоляк сразу написал, что признание Путина как "очевидного международного преступника прямо означает, что переговоров с нынешней российской элитой не будет".

Данилов же говорит, что Путин должен предстать перед судом еще в 2014 году за сбитый в малайзийский пассажирский самолет MH17.

"Сейчас 2023 год, а этот урод до сих пор не несет никакой ответственности. Теперь мы должны с ним разговаривать после того, как он убил 500 наших собственных детей? Что это за мир, в котором мы живем?", — сказал Данилов.

Между тем, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал: уже задолго до ордера на арест Украина была уверена в бессмысленности диалога с российским диктатором, поскольку все предыдущие попытки оказались провальными. Он напомнил о решении СНБО, которое на официальном уровне запретило переговоры с Путиным.

"Путин игнорирует все, все, чего он хочет — это больше войны, больше украденных украинских детей, больше убитых украинцев и больше захваченных украинских земель. Как можно справиться с таким злом? Его нужно подавить силой", — добавил Кулеба.

Министр уточнил, что Украина в целом предполагает переговоры с РФ.

Тем временем лидер КНР Си Цзиньпин поддержал ядерные угрозы Путина. Для китайского руководителя важно показать " свой положительный имидж и свою рациональность", считают украинские эксперты.

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