"Украинское сафари 2.0" продолжается": артиллеристы-десантники с филигранной точностью уничтожают российские танки (видео)

Артиллерия ВСУ филигранно отработала по технике РФ.
Артиллерийское подразделение 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ ударило по вражеским танкам.
Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ и обнародовали соответствующее видео.
«Вот так работают артиллерийские подразделения 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШУ ВС Украины. С филигранной точностью артиллеристы-десантники уничтожают российские танки… «Украинское сафари 2.0» продолжается. Продолжение следует», — говорится в сообщении.
Напомним, что на 3 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили около 24,2 тысячи человек. Данные уточняются. Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Изюмском направлении.
Читайте также:
- "Ехал танк-оккупант на неизбежную судьбу, башню оторвало ему "Стугной" за Бучу": десантники поздравили украинцев с воскресеньем
- Горит и пылает вражеская техника: в Генштабе показали, как ВСУ уничтожают гаубицы окупантов (фото)
- "Не говори "Гоп" пока не перескочил": ВСУ уничтожили тиктокера из армии окупантов во время записи видео