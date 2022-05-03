"Украинское сафари 2.0" продолжается": артиллеристы-десантники с филигранной точностью уничтожают российские танки (видео)

Артиллерия ВСУ филигранно отработала по технике РФ.

Артиллерийское подразделение 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ ударило по вражеским танкам.

Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ и обнародовали соответствующее видео.

«Вот так работают артиллерийские подразделения 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШУ ВС Украины. С филигранной точностью артиллеристы-десантники уничтожают российские танки… «Украинское сафари 2.0» продолжается. Продолжение следует», — говорится в сообщении.

Напомним, что на 3 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили около 24,2 тысячи человек. Данные уточняются. Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Изюмском направлении.

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