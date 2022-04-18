"Украинское сафари 2.0" продолжается: ВСУ уничтожили еще одного российского генерала (фото)

"Украинское сафари 2.0" продолжается: ВСУ уничтожили еще одного российского генерала (фото)

Армия РФ продолжает нести утраты посреди высшего командования.

Вооруженные силы Украины ликвидировали российского командира 49-й зенитной ракетной бригады полковника Гришина Ивана из Смоленска.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Facebook.

"Заблудился на "учениях", но уже вернулся домой", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине ВСУ был ликвидирован генералом РФ.

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