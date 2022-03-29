"Украинское сафари продолжается": защитники Северщине уничтожили много вражеской техники (фото)

ВСУ ликвидировали 22 врага.

Украинские защитники на Северщине вчера, 28 марта, уничтожили 2 бронеавтомобиля "Тигр", грузовой автомобиль "Урал" с боекомплектом и танк Т-72.

Также читайте Среди стран НАТО нет единого мнения по поводу переговоров с Путиным — Bloomberg

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

"Также было повреждено 8 единиц техники противника и захвачен грузовой автомобиль "Урал" с сухим пайком. По предварительным подсчетам потери по живой силе противника за день составили до 22 военнослужащих. "Украинское сафари 2.0" продолжается. Продолжение следует", — говорится в сообщении.

Напомним, бойцы полка "Азов", защищающие Мариуполь, уничтожили технику оккупантов.