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Украинский боец провел ночь в плену у россиян и вырвался — история выживания (фото)
Василий с позывным «Лапа» служит в мотопехотном батальоне 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады с первых дней полномасштабной войны.
Украинский боец Василий с позывным «Лапа» всю ночь пробыл в окопе с двумя россиянами, пленившими его. Но утром вышел оттуда к своим, а оккупанты остались там навсегда.
Об этом боец рассказал сам, передает 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада.
Доброволец-мебельщик: что известно о бойце Василии с позывным «Лапа»
В сверхсложных обстоятельствах войны пехотинцы порой оказываются в кажущихся безнадежными ситуациях. Но холодный разум, опыт и воля к жизни способны изменить даже обреченность. Именно так произошло с бойцом мотопехотного батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.
50-летний Василий из Закарпатья, опытный воин и отец троих детей, провел ночь в одном окопе с двумя российскими солдатами, которые взяли его в плен. Но утром он вышел к своим.
До войны Василий производил мебель, мастерски обрабатывал древесину. Несмотря на «железобетонную» отсрочку, сам ушел на фронт.
История, заслуживающая экранизации
Во время короткого затишья на позиции Василий командир отделения вышел на соседний пункт подзарядить радиостанцию. Возвращаясь, неожиданно столкнулся с двумя российскими штурмовиками — те подкрались из-за густой посадки, где не сработала аэроразведка. Направили автоматы в голову и приказали сдаваться. Связали, отобрали оружие и вместе с ним забились в его тесный окоп — ждать подкрепления.
В течение ночи Василий несколько раз пытался освободить руки, притворялся покладистым, вел диалог. Выдержало психологическое давление, не выдал никакой ценной информации. Когда враги начали терять бдительность и сами развязали ему руки, он увидел шанс. А когда над позицией завис украинский дрон, Василий убедил россиян дать ему выйти из окопа — спрятать их вещи, чтобы не выдать себя. На самом же деле он получил заранее скрытую гранату.
Вернувшись к окопу, бросил гранату под ноги захватчикам. Сам получил ранение, но вырвался и добежал до своих. Россияне либо погибли на месте, либо потеряли жизнь от кровопотери — в том окопе, где недавно держали украинского солдата связанным.
После этого последовал минометный обстрел, эвакуация, госпиталь. Сейчас Василий постепенно поправляется. Его поступок — пример стойкости, выдержки и силы духа.
«Я не паниковал, не отчаялся. В таких условиях выживают те, кто верит в себя и знает, как поступить», — говорит Василий.
Напомним, Украина в очередной раз вернула домой тяжелобольных и раненых защитников. 19 июня состоялся очередной этап крупного обмена пленными, в рамках которого домой вернулись тяжелобольные и раненые военнослужащие. Эти увольнения стали возможны благодаря договоренностям, достигнутым в Стамбуле.