Фото: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

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Украинский боец Василий с позывным «Лапа» всю ночь пробыл в окопе с двумя россиянами, пленившими его. Но утром вышел оттуда к своим, а оккупанты остались там навсегда.

Об этом боец рассказал сам, передает 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада.

Доброволец-мебельщик: что известно о бойце Василии с позывным «Лапа»

В сверхсложных обстоятельствах войны пехотинцы порой оказываются в кажущихся безнадежными ситуациях. Но холодный разум, опыт и воля к жизни способны изменить даже обреченность. Именно так произошло с бойцом мотопехотного батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

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50-летний Василий из Закарпатья, опытный воин и отец троих детей, провел ночь в одном окопе с двумя российскими солдатами, которые взяли его в плен. Но утром он вышел к своим.

До войны Василий производил мебель, мастерски обрабатывал древесину. Несмотря на «железобетонную» отсрочку, сам ушел на фронт.

Украинский боец Василий с исковым Лапа Фото: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

История, заслуживающая экранизации

Во время короткого затишья на позиции Василий командир отделения вышел на соседний пункт подзарядить радиостанцию. Возвращаясь, неожиданно столкнулся с двумя российскими штурмовиками — те подкрались из-за густой посадки, где не сработала аэроразведка. Направили автоматы в голову и приказали сдаваться. Связали, отобрали оружие и вместе с ним забились в его тесный окоп — ждать подкрепления.

В течение ночи Василий несколько раз пытался освободить руки, притворялся покладистым, вел диалог. Выдержало психологическое давление, не выдал никакой ценной информации. Когда враги начали терять бдительность и сами развязали ему руки, он увидел шанс. А когда над позицией завис украинский дрон, Василий убедил россиян дать ему выйти из окопа — спрятать их вещи, чтобы не выдать себя. На самом же деле он получил заранее скрытую гранату.

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Вернувшись к окопу, бросил гранату под ноги захватчикам. Сам получил ранение, но вырвался и добежал до своих. Россияне либо погибли на месте, либо потеряли жизнь от кровопотери — в том окопе, где недавно держали украинского солдата связанным.

После этого последовал минометный обстрел, эвакуация, госпиталь. Сейчас Василий постепенно поправляется. Его поступок — пример стойкости, выдержки и силы духа.

«Я не паниковал, не отчаялся. В таких условиях выживают те, кто верит в себя и знает, как поступить», — говорит Василий.

Напомним, Украина в очередной раз вернула домой тяжелобольных и раненых защитников. 19 июня состоялся очередной этап крупного обмена пленными, в рамках которого домой вернулись тяжелобольные и раненые военнослужащие. Эти увольнения стали возможны благодаря договоренностям, достигнутым в Стамбуле.

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