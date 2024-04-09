Украинского поэта и военного задержало ГБР: что произошло

Игорь Митров на два месяца отправился на гауптвахту, где будет ожидать суда.

Украинского поэта и военного Игоря Митрова задержало Государственное бюро расследований.

Об этом Митров написал в Facebook.

"Сегодня я по медицинским причинам отказался от выполнения боевого приказа, из-за чего был задержан ГБР. Теперь я на два месяца отправляюсь на гауптвахту, где буду ждать справедливого украинского суда... Когда-нибудь увидимся", — написал поэт-добровольец.

Отметим, поэт, критик, литературовед Игорь Митров родился в Крыму 1 сентября 1991 года. Когда-то исследовал полуостров, участвуя в археологических раскопках. Теперь же видит родные земли только во сне, но как боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады всеми силами приближает момент их деоккупации.

Напомним, на фронте погиб известный украинский актер Андрей Доманский. В начале полномасштабной войны артист пошел добровольцем защищать Украину.

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