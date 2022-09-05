Украинскому премьеру в Брюсселе и Берлине обещают поддержку, а он им – электроэнергию из Украины, но с условием

Евросоюз стремится, чтобы война как можно скорее завершалась, но не на любых условиях, а с сохранением территориальной целостности Украины. Об этом сегодня заявил глава европейской дипломатии украинскому премьеру, что ныне с визитом в Брюсселе. А также пообещал: ЕС будет поддерживать Украину сколько нужно: и оружием, и деньгами, говорится в ТСН.

В Брюсселе сегодня была своеобразная ревизия того, насколько ближе стали Украина и Евросооюз. Фактически – она традиционна, с тех пор стороны подписали Соглашение об ассоциации. С тех пор украинские чиновники регулярно встречаются с европейскими, чтобы проанализировать, как далеко продвинулись в ее выполнении. Впрочем, впервые на Совет ассоциации Украина-ЕС собираются, когда Украина в новом статусе — кандидата на вступление, и с тех пор как началась полномасштабная война с Россией.

Как заставить страну-агрессора остановиться – эта тема сегодня среди тех, которую обсуждает с коллегами украинский премьер. Объясняет им, что россияне, поддерживая войну, заслуживают полного визового бана, а не просто усложнения выдачи шенгенских виз. И настаивает на полном энергетическом эмбарго – отказе, в частности, и от российского газа. «Это отопительный сезон, проходящий в условиях гибридной войны на энергетическом рынке европейского континента. Со стороны России, конечно. Соответственно, мы понимаем, что и Украина вместе с Европой будет сложно, но достаточно уверенно проходить этот отопительный сезон. Мы также накопили уже определенное количество газа – больше, чем обычно и Европа, и Украина – выдержат эту битву за этот отопительный сезон», – убеждает Денис Шмигаль.

«Главный месседж сегодняшней встречи всему миру в том, что ЕС продолжит поддерживать Украину, несмотря на любые угрозы и шантаж России. Я говорил это много раз: вам не нужные аплодисменты, вам не нужны хорошие слова, вам нужна конкретная поддержка и оружие. И мы предоставляем ее», – говорит верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Украина может стать надежным поставщиком электроэнергии, если Запорожская АЭС будет демилитаризована, заявил премьер-министр Денис Шмигаль накануне в Берлине, где он находился с рабочим визитом. Германии Шмигаль предложил отправить на атомную электростанцию миссию ООН и Евросоюза.

Приемом в президентской канцелярии, военным протоколом у канцлера и с оркестром – начался первый рабочий визит премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Берлин с начала полномасштабного вторжения России.

Финансовая помощь Украине, поставка оружия, энергетическая безопасность и санкции против России, об этом премьер Украины говорил с руководством страны и с оппозицией. На седьмом месяце войны Россия шантажирует Европу, уменьшает газоснабжение, провоцирует рост цен на энергоносители и уже в Германии слышны голоса, что войну нужно замораживать, а Украине вести переговоры с Россией. Такие требования ему не озвучивали, говорит Шмигаль. "Каждый политик понимает, что это гибридная война, энергетическая война, поэтому Германия абсолютно готова по словам каждого из политиков, с которыми я встречался, проходить через этот отопительный сезон и из-за трудностей этого сезона", — отмечает он.

Именно в день визита украинского чиновника канцлер Германии Олаф Шольц объявил о масштабном пакете помощи немцам на фоне подорожания и роста цен на энергоносители. Чтобы помочь разным слоям населения, правительство потратит 65 миллиардов евро. Иначе здесь опасаются, что недовольные немцы массово начнут выходить на улицу. Эта зима для немцев критическая, чтобы выстоять против газового шантажа Москвы.

Европейский союз уже ограничил цену газа для нефти и на очереди ограничение стоимости газа или полное его эмбарго, говорит глава украинского правительства. После того, как Путин закрутил газопровод "Северный поток", стоимость газа подскочила еще не треть. «Россия больше не является надежным поставщиком энергоресурсов. Это часть новой реальности», – отметил Шольц.

«Если я обещаю украинцам, что мы на вашей стороне, столько, сколько вам это будет нужно, тогда я буду поддерживать Украину и безразлично, что об этом думают мои немецкие избиратели», — отмечает министерка иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

За такую поддержку Украины немецкую министершу дома ждала волна хейта особенно от дружественных к России немецких политиков. Украина предлагает продавать свою электроэнергию в Германию, если будет гарантирована безопасность на оккупированной Запорожской АЭС. Для этого Шмигаль предлагает немцам направить туда специальную миссию ЕС и ООН.

Говорил Шмигаль в Берлине и о поставках оружия в Украину, правда, обещания дать Украине немецкие танки от Шольца не дождался. Германия хочет играть более важную роль в восстановлении Украины. Уже сейчас Берлин пообещал 200 миллионов евро в поддержку внутри перемещенных лиц в Украине. А в конце октября Германия соберет международную конференцию по восстановлению Украины.

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