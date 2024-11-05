Российские войска вышли с северо-востока на берега Кураховского водохранилища в Донецкой области. Одновременно кафиры продвигаются к нему с юго-запада со стороны Угледара.

Об этом сообщил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке.

По его словам, именно из-за, если ВСУ не отступят, то над ними появилась угроза попадания в котел вокруг города Курахово.

"Поскольку Украине не хватает резервов и "второй" линии обороны в этом районе, продвижение россиян остается на уровне около 2 км в сутки. Это создает угрозу еще одного котла. Украинская армия, скорее всего, избежит этой угрозы еще одним масштабным отступлением примерно с 20 населенных пунктов юго-восточнее села Андреевка", — пишет Репке.

Угроза оцепления ВСУ. Фото: BILD.

Напомним, ранее Юлиан Репке сообщал, что Украина может потерять контроль над Донбассом. У украинских военных отнимает много сил то, что вместе с обороной Донбасса тысячи военных солдат ВСУ содержат еще и российскую Курскую область.

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