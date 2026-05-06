Украинцы могут оставаться без воды месяцами: эксперт предупредил о новой опасности из-за ударов РФ

Украинцы могут остаться без воды / © ТСН

Реклама

Украинские города могут столкнуться с длительными перебоями водоснабжения при новых российских ударах по критической инфраструктуре. Восстановление поврежденных систем может продолжаться от нескольких недель до нескольких месяцев.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По его словам, подобные ситуации уже случались. В частности, после ударов по энергетическим объектам в Киеве, часть города временно оставалась без воды. Причиной послужило не только отсутствие электроснабжения, но и недостаточное количество резервных систем для работы канализационно-насосных станций.

Реклама

Попенко предупредил, что в случае серьезных разрушений водной инфраструктуры восстановление может занять от одной-двух недель до нескольких месяцев. Продолжительность зависит от масштаба повреждений и возможности быстро заменить оборудование.

Наиболее уязвимыми, по оценке эксперта, остаются прифронтовые области. Речь идет, в частности, о Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

В то же время, Попенко подчеркнул, что проблема не ограничивается только российскими ударами. Значительная часть украинских водоканалов нуждается в капитальном ремонте, поэтому система водоснабжения остается уязвимой даже без прямых атак.

Россия может бить по водоснабжению

Ранее СМИ со ссылкой на источники в государственных структурах сообщали, что Россия может готовить удары по объектам водоснабжения в Украине. Под угрозой могут находиться системы водозабора и насосные станции.

Реклама

Специалисты объясняют, что во многих населенных пунктах есть только один основной водозабор. Если такой объект вывести из строя, без стабильного водоснабжения может остаться город или община.

Вице-президент Украинской водной ассоциации Артем Шира также отмечал, что одной из главных проблем является отсутствие резервных систем забора воды. По его словам, замена насосного оборудования может быть сложной, а ремонт длиться неделями.

Зеленский предупреждал об угрозе

Президент Владимир Зеленский также заявлял, что Россия может готовить операцию против систем водоснабжения Украины в ближайшие месяцы.

По его словам, общины должны ответственно отнестись к защите соответствующих объектов критической инфраструктуры.

Реклама

"Мы знаем также, что россияне готовят на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, в каждой общине должно быть серьезное отношение, абсолютно ответственное отношение к защите соответствующих объектов", - заявил Зеленский.

Новости партнеров