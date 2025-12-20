ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
689
Время на прочтение
2 мин

Украинцы поразили два истребителя Су-27 на аэродроме Бельбек в Крыму: детали (фото)

СБУ совершили вторую атаку за последние несколько дней на аэродром окупантов.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Российский Су-27.

Российский Су-27. / © Associated Press

Дальнобойные дроны Центра спецопераций «Альфа» СБУ поразили два самолета Су-27 на российском военном аэродроме Бельбек во временно аннексированном Крыму. Ориентировочная стоимость уничтоженных самолетов – около 70 млн дол.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Один из самолетов находился на рулижной дорожке с полным боекомплектом и был готов к боевому вылету. Этот истребитель был уничтожен.

Кроме того, дополнительно подтверждено поражение диспетчерской башни. Это может осложнить организацию и контроль полетов оккупационных войск на аэродроме.

"Это уже вторая успешная атака СБУ на аэродром Бельбек за последние дни", - подчеркнули в СБУ.

18 декабря беспилотники СБУ поразили на этом аэропорту российской техники на сотни миллионов долларов: две РЛС «Небо-СВУ», РЛС 92Н6 от ЗРК С-400 «Триумф», ЗРК «Панцирь-С2» и самолет МиГ-31 с полным боекомплектом.

«Удары СБУ по ключевым военным аэродромам, а также уничтожение самолетов и систем ПВО врага во временно оккупированном Крыму ощутимо уменьшают его военный потенциал в регионе. Эта системная работа будет продолжаться и дальше», — заявили в пресс-службе СБУ.

ФОТО

СБУ поразила два российских самолета Су-27 на аэродроме Бельбек в Крыму. / © СБУ

СБУ поразила два российских самолета Су-27 на аэродроме Бельбек в Крыму. / © СБУ

СБУ поразила два российских самолета Су-27 на аэродроме Бельбек в Крыму. / © СБУ

СБУ поразила два российских самолета Су-27 на аэродроме Бельбек в Крыму. / © СБУ

Как сообщалось, в ночь на 19 декабря Силы обороны Украины успешно поразили военный корабль РФ проекта 22460 «Охотник». Судно осуществляло патрулирование в Каспийском море недалеко от нефтегазовой добывающей платформы.

Кроме того, минувшей ночью воздушные дроны СБУ уничтожили танкер РФ в 2000 км от Украины. Танкер QENDIL находился в нейтральных водах Средиземного моря. Россия использовала этот танкер для обхода санкций и зарабатывания шедших на войну денег.

Дата публикации
Количество просмотров
689
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie