Украинцы поразили два истребителя Су-27 на аэродроме Бельбек в Крыму: детали (фото)

Российский Су-27. / © Associated Press

Дальнобойные дроны Центра спецопераций «Альфа» СБУ поразили два самолета Су-27 на российском военном аэродроме Бельбек во временно аннексированном Крыму. Ориентировочная стоимость уничтоженных самолетов – около 70 млн дол.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Один из самолетов находился на рулижной дорожке с полным боекомплектом и был готов к боевому вылету. Этот истребитель был уничтожен.

Кроме того, дополнительно подтверждено поражение диспетчерской башни. Это может осложнить организацию и контроль полетов оккупационных войск на аэродроме.

"Это уже вторая успешная атака СБУ на аэродром Бельбек за последние дни", - подчеркнули в СБУ.

18 декабря беспилотники СБУ поразили на этом аэропорту российской техники на сотни миллионов долларов: две РЛС «Небо-СВУ», РЛС 92Н6 от ЗРК С-400 «Триумф», ЗРК «Панцирь-С2» и самолет МиГ-31 с полным боекомплектом.

«Удары СБУ по ключевым военным аэродромам, а также уничтожение самолетов и систем ПВО врага во временно оккупированном Крыму ощутимо уменьшают его военный потенциал в регионе. Эта системная работа будет продолжаться и дальше», — заявили в пресс-службе СБУ.

ФОТО

СБУ поразила два российских самолета Су-27 на аэродроме Бельбек в Крыму. / © СБУ

Как сообщалось, в ночь на 19 декабря Силы обороны Украины успешно поразили военный корабль РФ проекта 22460 «Охотник». Судно осуществляло патрулирование в Каспийском море недалеко от нефтегазовой добывающей платформы.

Кроме того, минувшей ночью воздушные дроны СБУ уничтожили танкер РФ в 2000 км от Украины. Танкер QENDIL находился в нейтральных водах Средиземного моря. Россия использовала этот танкер для обхода санкций и зарабатывания шедших на войну денег.