Украину атаковали российские дроны: озвученная траектория движения

Дрон / © ТСН.ua

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В ночь на 20 мая 2025 года россияне запустили в воздушное пространство Украины беспилотники.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы.

Обновление информации о движении вражеских ударных БПЛА:

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БпЛА на юго-западе Полтавщины, курс – западный/юго-западный;

БПЛА на западе Киевщины, курс-западный, на юге – северо-западный;

БПЛА на востоке и в центральной части Черкасской области, курс - западный/северо-западный.

Напомним, во время российской атаки беспилотниками 19 мая взрывы раздавались в Сумской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях. В то же время, этой ночью российские войска не запускали межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс», о чем накануне предупреждала украинская разведка.

Отметим, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман сообщил, что россияне на аэродроме в Энгельсе загружают бомбардировщики Ту-95 ракетами, так что в ближайшие дни враг может устроить ракетную атаку по территории Украины .