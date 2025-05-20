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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Украину атаковали российские дроны: озвученная траектория движения

Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 20 мая 2025 года россияне запустили в воздушное пространство Украины беспилотники.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы.

Обновление информации о движении вражеских ударных БПЛА:

  • БпЛА на юго-западе Полтавщины, курс – западный/юго-западный;

  • БПЛА на западе Киевщины, курс-западный, на юге – северо-западный;

  • БПЛА на востоке и в центральной части Черкасской области, курс - западный/северо-западный.

Напомним, во время российской атаки беспилотниками 19 мая взрывы раздавались в Сумской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях. В то же время, этой ночью российские войска не запускали межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс», о чем накануне предупреждала украинская разведка.

Отметим, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман сообщил, что россияне на аэродроме в Энгельсе загружают бомбардировщики Ту-95 ракетами, так что в ближайшие дни враг может устроить ракетную атаку по территории Украины .

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