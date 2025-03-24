Украину атаковали вражеские беспилотники: названо направление движения

В ночь на 24 марта 2025 года россияне снова выпустили ряд ударных дронов против мирных украинцев.

Кое-где объявлена воздушная тревога, работает ПВО.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

Обновление информации о движении вражеских ударных БпЛА;

БПЛА в Кировоградской области (восточнее г.Кропивницкий), курс — юго-западный;

БПЛА на северо-западе Полтавщины, курс — западный/северо-западный;

БПЛА на юге Черкасской области, курс – южный;

БПЛА на юго-востоке Черниговщины, курс – северо-западный;

БПЛА в центральной части Сумщины, курс – юго-западный;

БПЛА в центре Киевщины, курс – северо-западный (вектор – г.Киев).

"Внимание! г.Сумы! В вашем направлении вражеский ударный БпЛА с северо-запада", — говорится в сообщении.

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Напомним, российская армия в ночь на 23 марта массированно атаковала Киев. "Шахедами". Есть потерпевшие и жертвы.

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