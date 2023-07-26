Украину атакуют "Шахеды", но уже не иранские – Гуменюк

После последних ударов маркировки на "Шахедах" были кириллицей, рассказали в ОК "Юг".

Маркировка на дронах-камикадзе свидетельствует, что Россия начала атаковать Украину "Шахедами", собранными на ее территории.

Об этом рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона в среду, 26 июля.

"То, что на остатках тех "Шахедов", которые были найдены после последних ударов, была уже маркировка, к примеру, кириллицей, говорит о том, что производство у них уже российское", — сказала она.

Как отметила Гуменюк, оккупанты используют для пусков несколько маршрутов и пытаются использовать особенности ландшафта для того, чтобы скрыть свои передвижения.

Напомним, Иран недавно презентовал БПлА "Шахед-149 Газа". В Воздушных силах предупредили, что Украина должна быть готова к атакам различных видов беспилотников, которыми российские кафиры могут наносить удары по стране.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.