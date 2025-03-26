Украину атакуют вражеские беспилотники: названа траектория движения

Враг снова выпустил ударные беспилотники по украинским городам.

В ночь на 26 марта 2025 года вражеские беспилотники донимают украинцев.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

Движение враждебных БПЛА:

Несколько групп БПЛА на Черниговщине и Сумщине курсом на юг.

БПЛА из Черниговщины на Полтавщину.

БпЛА из Днепропетровщины в Харьковскую область.

Несколько групп БпЛА в Днепропетровской области курсом на запад.

БпЛА в Николаевской области курсом на запад.

БпЛА на границе Кировоградской и Черкасской.

"Запорожье — вражеский БпЛА в направлении города!" — говорится в сообщении.

Движение вражеских БПЛА:

БПЛА на границе Черниговщины и Киевщины.

Несколько групп БПЛА из Черниговщины и Сумщины на Полтавщину.

Группа БПЛА на Днепропетровщине курсом на запад.

Несколько групп БПЛА в Херсонской области курсом на Николаевщину и Днепропетровщину.

БпЛА из Полтавщины Черкасской области.

Напомним, что ранее РФ массированно атаковала Кривой Рог.

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