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Украину атакуют вражеские беспилотники: названа траектория движения

Украину атакуют вражеские беспилотники: названа траектория движения

Россияне не перестают атаковать украинские города / Фото: ТСН.ua

Враг снова выпустил ударные беспилотники по украинским городам.

В ночь на 26 марта 2025 года вражеские беспилотники донимают украинцев.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

Движение враждебных БПЛА:

  • Несколько групп БПЛА на Черниговщине и Сумщине курсом на юг.
  • БПЛА из Черниговщины на Полтавщину.
  • БпЛА из Днепропетровщины в Харьковскую область.
  • Несколько групп БпЛА в Днепропетровской области курсом на запад.
  • БпЛА в Николаевской области курсом на запад.
  • БпЛА на границе Кировоградской и Черкасской.

"Запорожье — вражеский БпЛА в направлении города!" — говорится в сообщении.

Движение вражеских БПЛА:

  • БПЛА на границе Черниговщины и Киевщины.
  • Несколько групп БПЛА из Черниговщины и Сумщины на Полтавщину.
  • Группа БПЛА на Днепропетровщине курсом на запад.
  • Несколько групп БПЛА в Херсонской области курсом на Николаевщину и Днепропетровщину.
  • БпЛА из Полтавщины Черкасской области.

Напомним, что ранее РФ массированно атаковала Кривой Рог.

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