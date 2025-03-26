Украину атакуют вражеские беспилотники: названа траектория движения

Враг снова выпустил ударные беспилотники по украинским городам.
В ночь на 26 марта 2025 года вражеские беспилотники донимают украинцев.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.
Движение враждебных БПЛА:
- Несколько групп БПЛА на Черниговщине и Сумщине курсом на юг.
- БПЛА из Черниговщины на Полтавщину.
- БпЛА из Днепропетровщины в Харьковскую область.
- Несколько групп БпЛА в Днепропетровской области курсом на запад.
- БпЛА в Николаевской области курсом на запад.
- БпЛА на границе Кировоградской и Черкасской.
"Запорожье — вражеский БпЛА в направлении города!" — говорится в сообщении.
Движение вражеских БПЛА:
- БПЛА на границе Черниговщины и Киевщины.
- Несколько групп БПЛА из Черниговщины и Сумщины на Полтавщину.
- Группа БПЛА на Днепропетровщине курсом на запад.
- Несколько групп БПЛА в Херсонской области курсом на Николаевщину и Днепропетровщину.
- БпЛА из Полтавщины Черкасской области.
Напомним, что ранее РФ массированно атаковала Кривой Рог.
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