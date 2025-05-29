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Украину атакуют вражеские БпЛА: куда двигаются вражеские цели
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 29 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока.
Группа БпЛА к западу от Харькова курсом на юг.
Группа БПЛА на границе Полтавщины и Харьковщины курсом на юг.
Ранее сообщалось, что в последние дни российские войска устанавливают рекорды и запускают сотни «Шахедов» за одну атаку.
Мы ранее информировали, что русские войска атаковали Кировоградскую область. Под удар попало промышленное предприятие, повреждены десятки домов.