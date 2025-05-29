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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Украину атакуют вражеские БпЛА: куда двигаются вражеские цели

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 29 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока.

  • Группа БпЛА к западу от Харькова курсом на юг.

  • Группа БПЛА на границе Полтавщины и Харьковщины курсом на юг.

Ранее сообщалось, что в последние дни российские войска устанавливают рекорды и запускают сотни «Шахедов» за одну атаку.

Мы ранее информировали, что русские войска атаковали Кировоградскую область. Под удар попало промышленное предприятие, повреждены десятки домов.

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