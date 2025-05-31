ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
235
Время на прочтение
1 мин

Украину атакуют вражеские БПЛА: направление движения целей

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 31 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга и востока.

  • Группа БпЛА на севере Херсона продолжает движение на северо-запад.

  • Новая группа «шахедов» на Херсонщине – курсом на Николаевщину.

  • Группа БпЛА в Харьковской области — в западном направлении.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 30 мая нанесли массированный удар по Харькову и области дронами-камикадзе .

Мы ранее информировали, что враг совершил атаку на город Измаил в Одесской области беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) .

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie