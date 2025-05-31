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Украину атакуют вражеские БПЛА: направление движения целей
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 31 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга и востока.
Группа БпЛА на севере Херсона продолжает движение на северо-запад.
Новая группа «шахедов» на Херсонщине – курсом на Николаевщину.
Группа БпЛА в Харьковской области — в западном направлении.
Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 30 мая нанесли массированный удар по Харькову и области дронами-камикадзе .
Мы ранее информировали, что враг совершил атаку на город Измаил в Одесской области беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) .