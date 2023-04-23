Украину будут подталкивать к "компромиссу" из России после контрнаступления ВСУ — The Guardian

Союзники Украины ожидают контрнаступление украинских военных уже к концу весны этого года.

Союзники Украины активно обсуждают ожидаемое контрнаступление ВСУ и прогнозируют его сроки, однако после этого эти же союзники подтолкнут Украину к "перемирию" с Россией и замораживанию боевых действий.

Об этом в своей статье написал заместитель редактора The Guardian Саймон Тисдалл.

По его мнению, несмотря на то, что контрнаступление армии Украины пройдет успешно, российские войска все же сохранят частичный контроль над оккупированными территориями Донбасса и Крыма.

"Западные сторонники Киева начнут настаивать на прекращении огня или "длительном перемирии" в ожидании долгосрочного урегулирования. Китай тоже примет участие в этом", — пишет Тисдалл.

Сохраняя претензии на четыре украинских региона, незаконно аннексированные в прошлом году, Россия в конце концов согласится на условное прекращение огня, а диктатор Владимир Путин останется у власти. Российские террористы прекратят ракетные обстрелы, начнется восстановление Украины и возвращение беженцев, но возвращение всех территорий придется отложить, считает Тисдалл.

Тогда, по мнению журналиста, США и Евросоюз смогут заявить, что "суверенная независимость демократической Украины и мировой порядок, основанный на правилах, спасены". В то же время, Польша и страны восточной Европы будут иметь другое мнение. Также может быть замедлено движение Украины к НАТО и ЕС.

"Если этот сценарий или что-то похожее на него реализуется в течение следующего года, многие украинцы неизбежно почувствуют себя преданными. Обещание президента США Джо Байдена "сделать все возможное", чтобы дать отпор России, останется невыполненным. Путин останется у власти, несмотря на многочисленные жестокие преступления. Однако нравится нам это или нет, но такой результат кажется наиболее вероятным", – заявил Тисдалл.

Однако журналист подчеркнул, что теоретически любая из сторон может одержать решающую победу.

"Но гораздо вероятнее, что в отсутствие соглашения это кровавый, дорогой, малоинтенсивный тупик, который затянется на рои. Такая перспектива никого не устраивает, кроме, возможно, Китая и производителей оружия", — резюмировал журналист.

Напомним, в Минобороны Эстонии назвали сроки контрнаступления ВСУ и рассказали, что мешает.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов подчеркнул, что Украина начнет контрнаступление, когда будет готова, а достижение необходимого уровня военной готовности является лишь вопросом времени.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что Запад не предоставляет Украине все необходимое вооружение из-за давно потерявшей актуальность "догмы" — не провоцировать Россию.

Глава разведывательного центра Минобороны Эстонии полковник Марго Гросберг накануне заявлял, что украинское контрнаступление может начаться уже 9 мая.

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