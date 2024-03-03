Украину будут разминировать с помощью ИИ: Минэкономики заключило соглашение – подробности

Министерство экономики и технологическая компания Palantir, специализирующаяся на аналитике крупных данных, подписали соглашение о партнерстве, согласно которому в гуманитарном разминировании Украины будет помогать искусственный интеллект.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

"Гуманитарное разминирование — нулевой этап восстановления Украины. Пока потенциально загрязнены 156 000 квадратных километров земли, в зоне риска находится более 6 миллионов украинцев. Именно поэтому ускорение гуманитарного разминирования, в частности благодаря сотрудничеству с такими технологическими компаниями как Palantir – это возможность сохранить жизнь людей и скорее начать восстановление Украины", — отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Соглашение содержит конкретные положения о сотрудничестве по следующим направлениям:

оцифровка операций гуманитарного разминирования;

автоматизация процессов, предусмотренных Национальной стратегией противоминной деятельности, на период до 2033 года;

расширение цифровых возможностей для координации высвобождения и оценки земель, определения приоритетов регионов и управления рисками в противоминной деятельности;

использование ассистента на базе платформы искусственного интеллекта Palantir (AIP) для принятия решений в противоминной деятельности.

Как рассказали в министерстве, платформа будет работать с большими базами данных, сформированных причастными к выполнению мер противоминной деятельности структурами, начиная от органов местного самоуправления, региональных властей, министерств и ведомств и завершая операторами противоминной деятельности.

Базы будут содержать как постоянную информацию, например, оценку экономической эффективности сельхозземель, близость загрязненных территорий к коммуникациям и т.п., так и оперативную, которая будет регулярно обновляться.

Благодаря возможностям Palantir AIP, платформа будет анализировать информацию и давать рекомендации по оптимизации процессов. Например, сможет посоветовать, с учетом всех данных, как наиболее эффективно провести очистку конкретной территории – с помощью новых методов разминирования, таких как дроны или с применением традиционных методов. Конечной же целью видится разминирование территории быстрее и при меньших затратах.

Напомним, Румыния, Болгария и Турция могут приступить к разминированию Черного моря летом 2024 года.

Читайте также ведущие новости дня: