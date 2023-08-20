"Украину готовили к партизанской войне": Резников сделал неожиданное заявление

По словам Резникова, весь мир был убежден в том, что Украина упадет через 3 дня.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что партнеры только сейчас начинают осознавать, что Украина действительно восточный щит Европы и НАТО.

Об этом Резников рассказал в интервью Андриане Кучер.

Он отмечает, что сначала партнеры также были уверены в том, что Киев упадет.

"Они были убеждены, что Украина упадет через три дня, а Киев через три недели, и будет партизанская война. Их разведка, их аналитики, их политики советовали своим лидерам, и поэтому нам не давали современное оружие, кроме сугубо партизанского — Stinger, NLAW, Carl Gustav, стрелковое оружие. Это все для партизанской войны", — рассказал министр обороны.

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Резников резюмировал, что серьезное оружие Украине союзники начали предоставлять, когда увидели, что мы будем драться до последнего.

Также министр обороны Алексей Резников заявил, что упреки о том, что цена военной экипировки для Минобороны в три раза завышена, не соответствует действительности.

Кроме того, он отметил, что война в Украине отличается от предыдущих войн в мире. Это "война современных технологий", в частности на поле боя применяются ударные дроны, подводные и надводные БПЛА и прочее.

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