Украину хотят посадить за стол переговоров на условиях России — Данилов

Если Киев и сядет за стол переговоров со страной-агрессорой, то только на условиях Украины, отметил Данилов.

Сейчас в мире запущена масштабная кампания, которой добиваются усадить Украину за стол переговоров на условиях России.

Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов во время телемарафона в четверг, 11 мая.

По его словам, некоторые представители отдельных стран "активно включились в данную ситуацию".

"Сейчас просто идет такое нагнетание ситуации для того, чтобы как можно быстрее посадить нас за стол переговоров на условиях России. Сейчас запущена очень большая кампания на этот счет. Сейчас очень много предложений из разных стран по этому поводу", — рассказал чиновник.

Данилов подчеркнул, что если Киев и сядет за стол переговоров со страной-агрессоркой, то только на условиях Украины.

"Но имейте в виду, я более чем уверен, что если мы будем о чем-то разговаривать и президент примет такое решение, то это будет только на условиях нашей страны", – подчеркнул он.

Напомним, на днях генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о невозможности мирных переговоров между Украиной и Россией. У Зеленского потрясены таким заявлением. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк написал в Сети, что "мир вполне возможен" и назвал условия для его достижения.

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