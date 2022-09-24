Украину массово атаковали иранские дроны Mohajer-6 и Shahed 136: в ВСУ рассказали о последствиях

Большинство иранских беспилотников удалось сбить, однако из-за их атаки погиб один человек.

Об этом сообщает ОК "Юг".

Так, Одессу дважды атаковали дроны-камикадзе по направлению к Черному морю. В результате попадания двух дронов разрушено админздание в припортовой зоне. Еще один "Шахид-136" – сбит над морем. Взрывной волной повреждены несколько окрестных домов. Погиб один гражданский человек.

Во время повторной воздушной атаки Одессы ПВО уничтожило еще 4 дрона-камикадзе. Среди них впервые в Украине сбит многоцелевой ударный БПЛА иранского производства Mohajer-6 (Мохаджер-6), предназначенный для проведения разведки, наблюдения, рекогносцировки и огневого поражения.

Еще один "Шахид-136" атаковал вечером наши позиции на линии столкновения в Березнеговатской общине Николаевщины. При попытке атаковать направление порта Южного очередной "Шахид-136" также был сбит.

Напомним, украинские зенитчики сбили российский вертолет, штурмовик и 6 дронов-камикадзе.

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