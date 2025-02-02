"Украину не победить, но можно победить весь мир": Зеленский назвал риски ненаказания Путина

Ситуация, когда мир покажет президенту РФ Владимиру Путину, что он останется безнаказанным, очень угрожает. Это побуждает к нападению лидеров других государств.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Украину не победить. Но можно победить весь мир", – сказал он.

Это покажет Путину, что он был прав. Диктатор остался безнаказанным, а затем — с ним нашли компромисс.

"Значит, так можно действовать. Это будет сигналом для лидеров других крупных государств, которые об этом думают, но не смогли еще решить. Не набрались смелости", — подчеркнул Зеленский.

Ранее президент отметил, что после разговора с главой США Дональдом Трампом следует перейти в какой-то формат разговора с россиянами. За столом переговоров должно быть Украина, США, Россия, а также – Евросоюз.

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