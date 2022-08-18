"Украину не склоняли к уступкам России": Кулеба рассказал о встрече Эрдогана, Зеленского и Гутерреша

Президенты и генсек ООН скоординировали свои дальнейшие действия по "зерновому коридору", Запорожской АЭС и освобождению украинских пленных.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Подозреваю, что до завершения этой войны от скоординированности и решений этих людей будет зависеть решение многих проблем дипломатическим путем. Между ними есть взаимопонимание, это – главное. Президенты и генсек ООН обсудили не просто позиции, а свои действия по ключевым вопросам. А это – "зерновой коридор ", Запорожская АЭС, освобождение наших пленных. То есть речь идет не только о разговорах, но и о том, кто и что дальше делает. Очень импонирует личная вовлеченность и Эрдогана, и Гетерреша. Они действительно сопереживают и хотят решить проблему. К переговорам в пользу России не склонял. Говорю это на случай какой-то "измены" в соцсетях. Очень рад, что президенты Зеленский и Эрдоган очень долго говорили", — подчеркнул Кулеба.

Напомним, во Львове завершилась трехсторонняя встреча Зеленского, Эрдогана и Гутерреша.

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