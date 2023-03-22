Украину ночью атаковали дронами: что известно о последствиях удара и жертвах

Около полуночи в ряде регионов была объявлена воздушная тревога, длившаяся несколько часов.

Российские захватчики в ночь на 22 марта снова совершили атаку беспилотниками по городам Украины. По данным Генштаба, силами ПВО было уничтожено 16 из 21 запущенного беспилотника. Сейчас известно о трех жертвах и семерых пострадавших.

ТСН.ua собрал все, что известно о ночной атаке вражескими беспилотниками Украины.

Около 21:00 21 марта появилась информация, что дроны-камикадзе заходят в воздушное пространство Украины, было предупреждение об атаке "Шахедами". Мониторинговые паблики сообщали, что дроны летят с юга. "Shahed" был замечен на территории временно оккупированной Запорожской области, а именно в Пологовском районе.

Ближе к полуночи в городах Украины начали объявлять воздушную тревогу.

Киевская военная администрация предупредила, что силы ПВО напоготове из-за угрозы атаки дронами.

Затем в соцсетях сообщили о взрывах в Житомирской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Позже глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что в области работает ПВО.

По данным начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко, в воздушном пространстве вокруг столицы обнаружили восемь вражеских беспилотников. Все баражирующие боеприпасы уничтожила противовоздушная оборона.

Однако утром 22 марта стало известно, что в результате атаки Киевщины дронами погибли три человека, семь ранены, российская армия повредила гражданский объект.

Так в г. Ржищев Киевской области в результате вражеской атаки частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея с последующим горением. Вероятно под завалами находятся еще 4 человека.

А в Житомирской области в результате атаки поврежден объект инфраструктуры.

По состоянию на 22 марта в Украине снова объявлена масштабная воздушная тревога – есть угроза ракетного удара.

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