Украину нужно восстанавливать из военных репараций от РФ – Дуда

Украину нужно восстанавливать из военных репараций от РФ – Дуда

Президент Польши Анджей Дуда убежден, что Украина должна быть восстановлена из военных репараций от России.

По его словам, должны использоваться замороженные средства в различных международных мировых финансовых учреждениях.

Об этом Дуда заявил во время пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 22 мая.

"Украина должна быть отстроена в первую очередь на средства агрессора, Российской Федерации, которая напала на Украину и уничтожает украинские здания, промышленность, забирает украинский урожай и убивает в Украине людей. Украина должна отстраиваться за средства военных репараций России", – сказал он.

Также он отметил, что Украина должна уже начать процесс своего восстановления.

"Украина нуждается в средствах для восстановления, нормального функционирования", — добавил президент Польши.

Напомним, Дуда заявил, что Россия должна выплатить Украине контрибуции в результате войны. Выступая в Верховной Раде, президент Польши пообещал сделать все возможное, чтобы Украина стала членом Евросоюза.

Мы одинаково думаем и защищаем нашу свободу и независимость: Зеленский и Дуда пообщались со СМИ

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