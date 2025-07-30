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Украину охватила масштабная воздушная тревога: взлетел истребитель МиГ-31К
Из-за взлета истребителя МиГ-31 К есть риск удара «Кинжалами».
Днем 30 июля территорию Украины охватила масштабная воздушная тревога . Есть ракетная опасность, поэтому следует находиться в укрытиях.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
«ВНИМАНИЕ! Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К», - сообщили в Воздушных силах.
Украинцев призывают находиться в безопасных местах отбоя.
По обновленной информации, по состоянию на 16.24 зафиксировали отбой воздушной тревоги.
Напомним, в ночь на 30 июля 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА.
Обновление информации о движении вражеских ударных БПЛА:
1. БпЛА на границе Днепропетровской и Полтавской областей, курс – северный;
2. БпЛА на востоке Черниговщины, курс – юго-западный;
3. БпЛА на Сумщине севернее н.п.
4. БпЛА на северо-западе Харьковщины, курс – юго-западный.
Киевская область (Вышгородский р-н) – угроза применения ударных вражеских БПЛА!
Харьков – БпЛА в направлении города с востока.
БПЛА на востоке Днепропетровской области, курс – северо-западный.
Павлоград/район – находитесь в укрытиях!
БпЛА на Павлоград с востока и запада!