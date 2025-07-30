ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1802
Время на прочтение
1 мин

Украину охватила масштабная воздушная тревога: взлетел истребитель МиГ-31К

Из-за взлета истребителя МиГ-31 К есть риск удара «Кинжалами».

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

Днем 30 июля территорию Украины охватила масштабная воздушная тревога . Есть ракетная опасность, поэтому следует находиться в укрытиях.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

«ВНИМАНИЕ! Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К», - сообщили в Воздушных силах.

Украинцев призывают находиться в безопасных местах отбоя.

По обновленной информации, по состоянию на 16.24 зафиксировали отбой воздушной тревоги.

Напомним, в ночь на 30 июля 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА.

Обновление информации о движении вражеских ударных БПЛА:

1. БпЛА на границе Днепропетровской и Полтавской областей, курс – северный;

2. БпЛА на востоке Черниговщины, курс – юго-западный;

3. БпЛА на Сумщине севернее н.п.

4. БпЛА на северо-западе Харьковщины, курс – юго-западный.

Киевская область (Вышгородский р-н) – угроза применения ударных вражеских БПЛА!

Харьков – БпЛА в направлении города с востока.

БПЛА на востоке Днепропетровской области, курс – северо-западный.

Павлоград/район – находитесь в укрытиях!

БпЛА на Павлоград с востока и запада!

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie