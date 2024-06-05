Украину охватила воздушная тревога: какая причина

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога днем 5 июня. Причина – ракетная угроза для всего государства.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Ахтубинск (Астраханская область). Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – призывали в ВС.

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Карта тревоги 5 мая

Напомним, в ночь на 5 мая Россия атаковала Украину беспилотниками "Шахед". Враг выпустил 27 дронов, силы ПВО уничтожили 22 из них.

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