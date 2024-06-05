Украину охватила воздушная тревога: какая причина

В Астраханской области РФ взлетел истребитель МиГ-31К.
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога днем 5 июня. Причина – ракетная угроза для всего государства.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Ахтубинск (Астраханская область). Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – призывали в ВС.
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Напомним, в ночь на 5 мая Россия атаковала Украину беспилотниками "Шахед". Враг выпустил 27 дронов, силы ПВО уничтожили 22 из них.
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