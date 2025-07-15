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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Украину охватила воздушная тревога: взлетел истребитель МиГ-31

Из-за угрозы удара «Кинжалами» следует находиться в укрытиях.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

А днем 15 июля на территории Украины охватила воздушная тревога. Есть угроза удара Ракетами типа «Кинжал».

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

«ВНИМАНИЕ! Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет 2 МиГ-31К с аэ "Саваслейка", — отметили в сообщении.

По состоянию на 14:01 покраснели все области Украины.

Уже через 18 минут объявили об отбое воздушной тревоги.

Напомним, с вечера 14 июля до полудня 15 июля звучала почти непрерывная воздушная тревога. В общей сложности продолжительность тревоги достигла более 17 часов.

Армия РФ атаковала областной центр 24 ударными дронами типа «Shahed». Это только те беспилотники, которые летели прямо по городу, без учета транзитных дронов.

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